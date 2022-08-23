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25 минут назад

Похоже, что в Warzone 2 появится DMZ, режим в духе Escape from Tarkov

Игромания.ру

Описание Call of Duty: Warzone 2 на сайте рейтингового агентства ESRB подтверждает, что в игре будет режим DMZ — на это обратил внимание инсайдер и журналист Том Хендерсон.

В Warzone 2 появится режим в духе Escape from Tarkov
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сообщается, что игроки будут участвовать «в различных многопользовательских боевых действиях, включая королевскую битву, «Добычу» и DMZ».

Напомним, что DMZ описывают как режим в духе Escape from Tarkov с более медленным темпом и упором на борьбу за добычу. Изначально предполагалось, что он станет самостоятельным проектом, но Хендерсон, ссылаясь на несколько источников, заявил, что он станет частью Modern Warfare II. Появится ли режим в двух играх или же будет эксклюзивом для одной — неясно.

Warzone 2.0 будет доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC. Известно, что она получит контент, системы, новую прогрессию и предметы из Modern Warfare II.

Ранее Activision сообщила, что игра выйдет до конца этого года — если верить недавней утечке, то это произойдёт уже 16 ноября. А релиз Modern Warfare II, напомним, состоится 28 октября.

Игры,Том Хендерсон,
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