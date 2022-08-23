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1 час назад

Mount & Blade II: Bannerlord выйдет из раннего доступа через два месяца

Чемпионат.comиещё 1

Prime Matter и TaleWorlds представили свежий трейлер Mount & Blade II: Bannerlord, в котором раскрыли дату выхода игры из раннего доступа — 25 октября. В этот же день игра выйдет на консолях.

Названа финальная дата выхода Mount & Blade II: Bannerlord
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Стратегический экшен находился в раннем доступе больше двух лет — предварительная версия появилась в Steam в конце марта 2020 года. Что конкретно изменится после полноценного релиза, неизвестно. Зато игра появится на PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Предзаказы стартуют сегодня, но вряд ли в России (издатель ушёл из страны).

Mount & Blade известна своей реалистичной песочницей, где игрок в роли солдата оказывается на огромном поле боя, пытаясь максимально стратегически действовать для эффективной победы с минимальными потерями.

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