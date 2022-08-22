Геймеры Британии подали в суд на Sony PlayStation из-за высоких цен на игры

Судебный иск против компании Sony на сумму в 5 миллиардов фунтов стерлингов подали геймеры Британии. В нем истцы обвиняют компанию в «обкрадывании людей». Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

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Отмечается, что причиной подачи судебного иска стала комиссия в 30%, которую компания взимает с каждой цифровой игры или покупки внутри игры, сделанной через PlayStation Store. В сообщении сказано, что за последние шесть лет пользователи переплатили за покупку игр порядка пяти млрд фунтов стерлингов, которые и хотят вернуть через суд.

Сообщается, что иск подал защитник прав потребителей Алекс Нил, который обвинил компанию в нарушении антимонопольного законодательства путем злоупотребления своей позицией на рынке. Отмечается, что компания в связи с этим навязывает несправедливые условия разработчикам, что приводит к повышению цен для потребителей.