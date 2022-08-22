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53 минуты назад

Более $ 500 тыс. — названа стоимость одного из лучших снайперов в CS:GO

Cq.ru

Зарубежный портал Jaxon.gg сообщил, что в его распоряжении появилась точная информация про сумму выкупа Николая device Ридтца из шведского клуба Ninjas in Pyjamas. Оказывается, что за снайпера просят порядка $ 600 тысяч.

Названа стоимость одного из лучших снайперов в CS:GO
Фото: Cq.ruCq.ru

Киберспортсмен хочет сменить коллектив, и клуб идет ему на встречу, но другие организации не заинтересованы в трансфере. В комьюнити считают, что проблема — как раз в огромной сумме трансфера за снайпера, поэтому device до сих пор без команды.

Ридтц не провел ни одного матча за Ninjas in Pyjamas с декабря 2021 года. Изначально киберспортсмен пропускал турниры по болезни, а сейчас полностью переведен в запас

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