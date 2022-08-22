Названа стоимость одного из лучших снайперов в CS:GO

Зарубежный портал Jaxon.gg сообщил, что в его распоряжении появилась точная информация про сумму выкупа Николая device Ридтца из шведского клуба Ninjas in Pyjamas. Оказывается, что за снайпера просят порядка $ 600 тысяч.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Киберспортсмен хочет сменить коллектив, и клуб идет ему на встречу, но другие организации не заинтересованы в трансфере. В комьюнити считают, что проблема — как раз в огромной сумме трансфера за снайпера, поэтому device до сих пор без команды.