В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
31 минуту назад

NS: мы больше не увидим глобальных изменений в Dota 2

Чемпионат.com

Популярный стример по Dota 2 Ярослав NS Кузнецов во время прямой трансляции порассуждал о глобальных изменениях в игре.

NS: мы больше не увидим глобальных изменений в Dota 2
Фото: EPIC ESPORTS EVENTSEPIC ESPORTS EVENTS

По словам бывшего капитана Virtus.pro, разработчики Dota 2 вряд ли будут добавлять в игру что-то кардинально новое:

Есть подозрение, что в Dota 2 больше ничего не будут сильно менять. В коде игры уже никто ничего не понимает — почти все, кто работал над «Дотой» изначально, уже давно ушли из Valve или переброшены на другие проекты. Ты уже не можешь ничего глобально изменить, чтобы не сломать игру. В этом проблема. «Дота» — неприоритетный продукт, который и так приносит бабки без каких-либо изменений. Тогда зачем их делать? Можно сделать только хуже. Я думаю, что Dota 2 больше никогда не будет меняться глобально. Новые герои будут появляться, новые предметы, будет меняться механика и экономика — но ни одного глобального изменения мы уже никогда не увидим.

В конце августа или начале сентября Dota 2 должна обновиться до версии 7.32. Точное время выхода патча не сообщается.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители