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1 час назад

Разработчик GTA обвинил Rockstar в блокировке роликов с его материалами

Игромания.ру

Разработчик Майк Дэйли обвинил Rockstar в блокировке роликов по GTA, включая и видео с его собственными старыми прототипами проекта.

Разработчик GTA обвинил Rockstar в блокировке роликов с его материалами
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Автор был одним из основателей DMA Design, которая позже превратилась в Rockstar North. И, согласно его словам, представители студии блокируют видеоматериалы о франшизе на YouTube даже у тех людей, которые работали над ней в прошлом.

В данном случае речь идёт о прототипе, созданном в 1990-х годах, где представляли один из ранних вариантов той самой оригинальной GTA. Дэйли остался чрезвычайно недоволен подобными действиями со стороны студии, назвав представителей фирмы «полными ублюдками».

А пока сама Rockstar продолжает разрабатывать Grand Theft Auto VI, для которой якобы даже будут выпускать дополнения с новыми городами и островами.

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