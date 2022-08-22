Разработчик GTA обвинил Rockstar в блокировке роликов с его материалами

Разработчик Майк Дэйли обвинил Rockstar в блокировке роликов по GTA, включая и видео с его собственными старыми прототипами проекта.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Автор был одним из основателей DMA Design, которая позже превратилась в Rockstar North. И, согласно его словам, представители студии блокируют видеоматериалы о франшизе на YouTube даже у тех людей, которые работали над ней в прошлом.

В данном случае речь идёт о прототипе, созданном в 1990-х годах, где представляли один из ранних вариантов той самой оригинальной GTA. Дэйли остался чрезвычайно недоволен подобными действиями со стороны студии, назвав представителей фирмы «полными ублюдками».