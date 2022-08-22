В России создали эмулятор PlayStation 5

Российский разработчик InoriRus опубликовал на Github новую версию эмулятора PlayStation 5 под названием Kyty. На это обратила внимание Ferra.

Фото: SONY SONY

Тест Kyty проходил на компьютере с процессором Intel Core i7-7400 и видеокартой NVIDIA GTX 1050 Ti при разрешении 720р и частоте кадров 60 FPS. Разработчику удалось запустить короткие видеофрагменты (SDK-cэмплы) от PS5, а также несколько игр с 2D-графикой, например, Blackhole и Worms W.M.D.

InoriRus сообщил о том, что его эмулятор пока находится на ранней стадии разработки, и в дальнейшем он намерен тестировать его уже на полноценных «тяжелых» играх для PlayStation 5.