В России создали эмулятор PlayStation 5

Российский разработчик InoriRus опубликовал на Github новую версию эмулятора PlayStation 5 под названием Kyty. На это обратила внимание Ferra.
Тест Kyty проходил на компьютере с процессором Intel Core i7-7400 и видеокартой NVIDIA GTX 1050 Ti при разрешении 720р и частоте кадров 60 FPS. Разработчику удалось запустить короткие видеофрагменты (SDK-cэмплы) от PS5, а также несколько игр с 2D-графикой, например, Blackhole и Worms W.M.D.
InoriRus сообщил о том, что его эмулятор пока находится на ранней стадии разработки, и в дальнейшем он намерен тестировать его уже на полноценных «тяжелых» играх для PlayStation 5.
Ранее стало известно, что Sony запустила новый раздел сайта с эксклюзивами PlayStation для ПК. Так, в разделе уже с состоявшимися релизами значатся God of War, Horizon Zero Dawn, Days Gone, Predator Hunting Grounds и Helldivers. Среди тех игр, которые только будут представлены на ПК, указаны Marvel's Spider-Man: Miles Morales и Uncharted™: Legacy of Thieves Collection (обе ожидаются в 2022 году).