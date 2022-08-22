В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
22 минуты назад

В России создали эмулятор PlayStation 5, способный запускать простые игры

Газета.Ru

Российский разработчик InoriRus опубликовал на Github новую версию эмулятора PlayStation 5 под названием Kyty. На это обратила внимание Ferra.

В России создали эмулятор PlayStation 5
Фото: SONYSONY

Тест Kyty проходил на компьютере с процессором Intel Core i7-7400 и видеокартой NVIDIA GTX 1050 Ti при разрешении 720р и частоте кадров 60 FPS. Разработчику удалось запустить короткие видеофрагменты (SDK-cэмплы) от PS5, а также несколько игр с 2D-графикой, например, Blackhole и Worms W.M.D.

InoriRus сообщил о том, что его эмулятор пока находится на ранней стадии разработки, и в дальнейшем он намерен тестировать его уже на полноценных «тяжелых» играх для PlayStation 5.

Ранее стало известно, что Sony запустила новый раздел сайта с эксклюзивами PlayStation для ПК. Так, в разделе уже с состоявшимися релизами значатся God of War, Horizon Zero Dawn, Days Gone, Predator Hunting Grounds и Helldivers. Среди тех игр, которые только будут представлены на ПК, указаны Marvel's Spider-Man: Miles Morales и Uncharted™: Legacy of Thieves Collection (обе ожидаются в 2022 году).

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители