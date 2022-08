Утечка: свежие скриншоты и достижения ремейка The Last of Us

В сети появились свежие скриншоты ремейка The Last of Us, который выйдет на PS5 через полторы недели, 2 сентября, а потом появится и на PC. Если вы намерены оценить игру самостоятельно после релиза, рекомендуем воздержаться от просмотра, чтобы не испортить впечатление.Некоторые из свежих изображения демонстрируют, какие костюмы может примерить Элли: например, в стиле God of War: Ragnarok, «Призрака Цусимы», Uncharted или Returnal.