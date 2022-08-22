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44 минуты назад

В сеть утекли свежие скриншоты и достижения ремейка The Last of Us

Игромания.ру

В сети появились свежие скриншоты ремейка The Last of Us, который выйдет на PS5 через полторы недели, 2 сентября, а потом появится и на PC. Если вы намерены оценить игру самостоятельно после релиза, рекомендуем воздержаться от просмотра, чтобы не испортить впечатление.Некоторые из свежих изображения демонстрируют, какие костюмы может примерить Элли: например, в стиле God of War: Ragnarok, «Призрака Цусимы», Uncharted или Returnal.

Утечка: свежие скриншоты и достижения ремейка The Last of Us
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Игромания.ру
Игромания.ру

И ещё пара изображений с героиней: в очках и с рюкзаком в стиле Jak and Daxter.

Игромания.ру
Игромания.ру

На одном из новых изображений показывают, что в ремейке реализуют режим с неограниченной частотой кадров.

Игромания.ру

Кроме того, опубликованы непосредственно внутриигровые скриншоты, демонстрирующие Джоэла и Элли, внутриигровые локации и одного из противников-заражённых.

Игромания.ру
Игромания.ру
Игромания.ру

И напоследок — скриншоты со всеми внутриигровыми достижениями, которых в ремейке The Last of Us будет 29 штук. И да, здесь нет достижений за прохождения на разных уровнях сложности и прохождение на «Новой игре+».

Игромания.ру
Игромания.ру
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