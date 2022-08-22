Скины на тему Fortnite появятся в Destiny 2

Скины на тему Fortnite, похоже, появятся в Destiny 2. Как сообщил в Твиттере сборщик данных Destiny Гинзор, было найдено изображение, демонстрирующее классические скины Fornite в Destiny 2.

Фото: ITZine.ru ITZine.ru

Изображение, похоже, является маркетинговым материалом, который был обнаружен раньше. Скины включают Черного рыцаря для класса Титан, скин Дрифта для Чернокнижника и скин Омега для Охотника. Каждый из этих скинов создан по образцу культовых скинов Fortnite из первых сезонов игры.