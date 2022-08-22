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34 минуты назад

The Verge: дефицит консоли PlayStation 5 закончился спустя два года

Газета.Ruиещё 1

Игровая консоль PlayStation 5 перестала быть дефицитной спустя два года после релиза, сообщает The Verge. Как отмечает портал, если раньше купить приставку было практически невозможно, так как их раскупали за считанные минуты, то теперь во многих регионах мира ситуация нормализовалась.

Дефицит PlayStation 5 закончился
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В одном из примеров, подтверждающих свое наблюдение, журналист The Verge вспомнил PlayStation 5 с игрой Horizon Forbidden West по цене в $550 в одном из онлайн-магазинов, которая оставалась доступной для покупки в течение 19 часов.

Это является знаком того, что спрос на консоль нового поколения от Sony снизился, либо компания-производитель наконец начала справляться со своими производственными задачами.

PlayStation 5 впервые поступила в продажу в ноябре 2020 года и мгновенно получила ярлык «дефицитного товара». Консоль завозили в магазины маленькими партиями, которые не могли удовлетворить огромный спрос со стороны покупателей.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как в России можно купить подписку PlayStation Plus.

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