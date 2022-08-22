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42 минуты назад

HBO показала первые кадры сериала The Last of Us. Он очень похож на игру

Чемпионат.comиещё 7

HBO показала трейлер с ключевыми премьерами сервиса на ближайший год. В самом конце канал уделил особое внимание сериалу по мотивам The Last of Us, показав несколько ключевых сцен. Основное внимание уделили Педро Паскалю («Игра престолов», «Мандалорец») и Белле Рамзи («Игра престолов»).

HBO показала первые кадры сериала The Last of Us
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Всего было меньше 20 секунд кадров, но нам показали передвижение героев зимой, личный разговор с подготовку к грядущему бою, тяжёлый диалог про потери, сцену из начала с дочерью Джоэла, небольшую нарезку других эпизодов и Ника Оффермана («Парки и зоны отдыха») в роли Билла.

Точной даты выхода у The Last of Us всё ещё нет, но премьера ожидается в начале 2023 года.

Фанаты уже постарались собрать знакомые эпизоды и сравнить их с тем, что показала HBO.

Игры,Педро Паскаль,
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