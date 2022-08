HBO показала первые кадры сериала The Last of Us

HBO показала трейлер с ключевыми премьерами сервиса на ближайший год. В самом конце канал уделил особое внимание сериалу по мотивам The Last of Us, показав несколько ключевых сцен. Основное внимание уделили Педро Паскалю («Игра престолов», «Мандалорец») и Белле Рамзи («Игра престолов»).