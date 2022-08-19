Популярный стример случайно раскрыл имя нового тренера Virtus.pro по Dota 2

Стример Александр VooDooSh Шальчинов во время личной трансляции случайно упомянул, что профессиональный игрок Артём fng Баршак стал наставником российской команды Virtus.pro по Dota 2.

Во время обсуждения ивента «СтарпёрХаб» Вудуш перечислял его участников и назвал место работы fng.

Здесь есть люди, которые получают за это денежку, специализируются, разбираются в «Доте». Здесь есть fng — это тренер Virtus.pro. Здесь есть Maelstorm, который профессиональный комментатор. JAM, который комментирует Доту всю жизнь.

После того как стримеру указали, что имя тренера Virtus.pro ранее не раскрывалось, Шальчинов попытался перевести всё в шутку.

«fng — тренер Virtus.pro?» Ой, шучу, какой там. fng им не является, я пошутил, ребят. Я пошутил, естественно. Какой там… Сейчас другая ситуация. Да шучу, какие тренеры? Слушаете дурака пьяного.

Тем не менее ряд источников «Чемпионата» и издания Cybersport подтвердили, что Артём fng Баршак действительно может работать с составом Virtus.pro по Dota 2.