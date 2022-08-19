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1 час назад

Авторы The Elder Scrolls Online анонсировали Firesong, новое DLC про друидов

Игромания.ру

Создатели The Elder Scrolls Online анонсировали новое дополнение Firesong, посвящённое друидам — оно должно завершить историю приключения «Бретонское наследие».

Авторы The Elder Scrolls Online анонсировали новое DLC про друидов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ожидается, что Firesong порадует игроков новыми локациями и большой сюжетной линией. Релиз дополнения запланирован на осень этого года.

Кстати, с друидами клана Firesong игроки смогут познакомиться ещё раньше — в грядущем DLC Lost Depths, которое как раз получило свежий геймплейный трейлер. Lost Depths выходит 22 августа на PC и 6 сентября на консолях.

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