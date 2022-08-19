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48 минут назад

Activision перестанет поддерживать Call of Duty Warzone

Газета.Ruиещё 1

Activision анонсировала финальный сезон Call of Duty Warzone и Vanguard, которые вышли в 2020 и 2021 годах соответственно, сообщает портал VGC.

Activision перестанет поддерживать Call of Duty Warzone
Фото: ActivisionActivision

Релиз пятого сезона, который называется Last Stand, состоится 24 августа.

Отмечается, что с обновлением в игры будут добавлены Рауль Менендес из Call of Duty Black Ops II, Халед аль-Асад из Modern Warfare, Габриэль Рорк из Ghosts и Хэ Чжень-Чжень, появлявшаяся в Black Ops IIII и IV.

Кроме того, Warzone получит новые режимы, а в сетевой игре Vanguard появятся две новые карты: Beheaded и Fortress.

Последний сезон продлится вплоть до выхода ремейка Modern Warfare 2, который намечен 28 октября. Релиз Warzone 2, по слухам, состоится 16 ноября. Новые игры серии выйдут на PS4 и 5, Xbox One, Series X/S, и ПК.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что фанат "Ведьмака" воссоздал главных персонажей на движке Unreal Engine 5.

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