В Epic Games Store бесплатно раздают легендарный шутер

В Epic Games Store началась новая бесплатная раздача — до 25 августа здесь можно забрать улучшенный классический шутер DOOM 64, который изначально вышел ещё в 1997 году, и набор контента Boom Boxer для условно-бесплатной королевской битвы Rumbleverse.

Фото: Игромания Игромания

В его состав входят боксёрский шлем, перчатки, майка, трусы и обувь, а также эксклюзивный фон и рамка карты вместе с 120-минутным усилителем геймплея Fame.