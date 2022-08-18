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21 минуту назад

В Epic Games Store бесплатно раздают улучшенную классику DOOM&nbsp;64

Игромания.ру

В Epic Games Store началась новая бесплатная раздача — до 25 августа здесь можно забрать улучшенный классический шутер DOOM 64, который изначально вышел ещё в 1997 году, и набор контента Boom Boxer для условно-бесплатной королевской битвы Rumbleverse.

В Epic Games Store бесплатно раздают легендарный шутер
Фото: ИгроманияИгромания

В его состав входят боксёрский шлем, перчатки, майка, трусы и обувь, а также эксклюзивный фон и рамка карты вместе с 120-минутным усилителем геймплея Fame.

А через неделю, с 25 августа, здесь будут бесплатно раздавать карточный рогалик Ring of Pain.

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