Продажи BandaiNamco взлетели благодаря Elden Ring

Namco Bandai в свежем квартальном отчёте поделилась своими успехами, отметив, что тираж Elden Ring к концу июня превысил 16,6 млн копий. Для этого игре потребовалось чуть больше четырёх месяцев.

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За первый месяц продажи составляли 13,4 млн копий.

Благодаря невероятным успехам Elden Ring все показатели издательства за год заметно выросли: операционная прибыль — на 64,3%, повторные продажи — на 34,1%, продажи игр — на 54,6%, прибыль — на 148%, а чистые продажи — на 4%.