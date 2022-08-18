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33 минуты назад

Тираж Elden Ring превысил 16,6 млн копий

Чемпионат.com

Namco Bandai в свежем квартальном отчёте поделилась своими успехами, отметив, что тираж Elden Ring к концу июня превысил 16,6 млн копий. Для этого игре потребовалось чуть больше четырёх месяцев.

Продажи BandaiNamco взлетели благодаря Elden Ring
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

За первый месяц продажи составляли 13,4 млн копий.

Благодаря невероятным успехам Elden Ring все показатели издательства за год заметно выросли: операционная прибыль — на 64,3%, повторные продажи — на 34,1%, продажи игр — на 54,6%, прибыль — на 148%, а чистые продажи — на 4%.

Elden Ring вышла в конце февраля и завоевала огромную любовь аудитории и критиков, а также рекордные продажи. Ролевому экшену даже удалось превзойти американский тираж Call of Duty: Vanguard, которая вышла несколькими месяцами ранее. Это огромный успех.

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