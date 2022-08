Слух: Sony заплатила, чтобы Cult of the Lamb не вышла в Xbox Game Pass

Однако сценарист фильма «Звёздные войны: Изгой-Один» и грядущей игры Forspoken Гэри Уитта в подкасте Kinda Funny Games рассказал о премьере Cult of the Lamb.

Кто-то сказал мне, что Sony заплатила Devolver Digital, чтобы Cult of the Lamb не выходила в Xbox Game Pass.

Стоит принять во внимание, что Sony продвигала Cult of the Lamb, поэтому у компаний может быть заключён договор на совместный маркетинг. Если это так, а по первому взгляду это именно так, то Sony не платила исключительно за отказ выпускать Cult of the Lamb в Xbox Game Pass.