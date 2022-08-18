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1 час назад

Масштабная утечка по Dead Island 2: дата выхода, скриншоты и описание

Чемпионат.com

Dead Island 2 впервые представили восемь лет назад, однако игра до сих пор не вышла — за прошедшее время проект успел сменить несколько разработчиков. Финальной версией в итоге занимается студия Dambuster Games (TimeSplitters, Haze, Homefront: The Revolution), а сегодня на Amazon случилась огромная утечка.

Масштабная утечка по Dead Island 2: дата выхода, скриншоты и описание
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На сайте магазина появилась страница зомби-экшена с обложкой, датой выхода, скриншотами и описанием. Как оказалось, первоначальная концепция во многом нетронутая.

Местом действия остался Лос-Анджелес, границы которого закрыли из-за бушующего вируса. Все шесть главных героев инфицированы, но их организм адаптировался и даже получил уникальные умения благодаря заражению — они могут «пользоваться силой зомби внутри себя». Среди особенностей отмечают уникальное сочетание экшен-RPG от первого лица с хоррором и тёмной комедией.

Релиз ожидается уже 3 февраля — значит анонс должен состояться совсем скоро. Видимо, на церемонии открытия gamescom 2022 уже 23 августа.

Скриншоты

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