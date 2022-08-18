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1 час назад

Сюжетное дополнение для Dying Light 2 с гладиаторскими боями покажут на gamescom 2022

Чемпионат.com

Разработчики Dying Light 2 представили коротенький тизер будущего дополнения под названием Bloody Ties. В ролике можно увидеть сражение двух персонажей на своеобразной арене гладиаторов.

Dying Light 2 с гладиаторами покажут на gamescom 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

К сожалению, какими-либо подробностями авторы не поделились, однако обещали сообщить некоторые детали на Opening Night Live — церемонии открытия gamescom 2022. Ивент стартует 23 августа в 21:00 мск.

Релиз расширения Bloody Ties состоится осенью. В дальнейшем авторы продолжат выпускать сюжетный контент, однако о каких-либо сроках пока говорить рано.

Dying Light 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно создатели экшена сообщили о работе над фэнтезийной ролевой игрой вместе с разработчиками «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077.

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