Dying Light 2 с гладиаторами покажут на gamescom 2022

Разработчики Dying Light 2 представили коротенький тизер будущего дополнения под названием Bloody Ties. В ролике можно увидеть сражение двух персонажей на своеобразной арене гладиаторов.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

К сожалению, какими-либо подробностями авторы не поделились, однако обещали сообщить некоторые детали на Opening Night Live — церемонии открытия gamescom 2022. Ивент стартует 23 августа в 21:00 мск.

Релиз расширения Bloody Ties состоится осенью. В дальнейшем авторы продолжат выпускать сюжетный контент, однако о каких-либо сроках пока говорить рано.