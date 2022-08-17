Разработчик игр Nexters продал свой бизнес в России всего за 500 рублей

Как сообщает издание CNews, игровая компания Nexters продала весь свой бизнес в России всего за 500 рублей. Так, 100% акций ушли Nexters Studio за 200 рублей, в Nexters Online — за 100 рублей, в Lightmap — также за 100 рублей, 70% в Gameposifitve — за 100 рублей.

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Компания оценила общий убыток от продажи бизнеса в России в $2,17 млн. На их счетах также находилось $7,7 млн — таким образом общий убыток Nexters от ухода из России составил $9,85 млн. Nexters купила Nexters Online и Nexters Studio в начале 2021 года за $1,25 млн (76,3 млн рублей). Lightmap — в начале 2022-го за $150 тысяч (9,2 млн рублей), 70% в Gamepositive — в конце 2021-го, сумма сделки неизвестна.

29 июня Nexters уволила 235 человек — почти четверть всей команды. Генеральный директор Андрей Фадеев объяснил это «рядом негативных внешних факторов» — ростом инфляции, изменениями в правилах конфиденциальности и «недавними геополитическими событиями». Чуть позже компания передала бизнес в России местному топ-менеджменту.