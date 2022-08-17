Названа дата выхода аниме по Cyberpunk 2077

Netflix опубликовал дату премьеры аниме по мотивам Cyberpunk 2077 — Cyberpunk: Edgerunners. Релиз состоится уже 13 сентября. Упоминание появилось на странице сериала, но увидеть его можно только залогинившись.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

10-серийное аниме расскажет историю парня с улиц Найт-Сити. Проект сразу привлёк много внимания, поскольку над ним работает студия Trigger (Kill la Kill, «Звёздные войны: Видения»), режиссёр Хироюки Имаиси (Kill la Kill, «Гуррен-Лаганн») и даже композитор Акира Ямаока (Silent Hill).

Первый полноценный трейлер CD Projekt и Netflix показали лишь пару недель назад.