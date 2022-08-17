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33 минуты назад

Аниме по Cyberpunk 2077 выйдет 13 сентября на Netflix

Чемпионат.com

Netflix опубликовал дату премьеры аниме по мотивам Cyberpunk 2077 — Cyberpunk: Edgerunners. Релиз состоится уже 13 сентября. Упоминание появилось на странице сериала, но увидеть его можно только залогинившись.

Названа дата выхода аниме по Cyberpunk 2077
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

10-серийное аниме расскажет историю парня с улиц Найт-Сити. Проект сразу привлёк много внимания, поскольку над ним работает студия Trigger (Kill la Kill, «Звёздные войны: Видения»), режиссёр Хироюки Имаиси (Kill la Kill, «Гуррен-Лаганн») и даже композитор Акира Ямаока (Silent Hill).

Первый полноценный трейлер CD Projekt и Netflix показали лишь пару недель назад.

Cyberpunk: Edgerunners напрямую никак не связана с Cyberpunk 2077, кроме места действия. При этом CD Projekt принимает активное участие в разработке шоу.

Игры,Netflix,
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