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1 час назад

Авторов Call of Duty обвинили в краже NFT-скина

Чемпионат.com

Создателей Call of Duty вновь обвинили в краже дизайна скинов: новый облик для Vanguard и Warzone оказался чрезмерно похожим на образ бойца из грядущего шутера Deadrop.

Авторов Call of Duty обвинили в краже
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Особенность Deadrop состоит в использовании NFT, а за разработку отвечают ветераны Call of Duty, такие как стример Dr Disrespect (раньше он работал в Sledgehammer) и бывший бренд-менеджер Infinity Ward Роберт Боулинг.

Чемпионат.ком

Впрочем, на этот раз всё не так однозначно. Фанаты Call of Duty вспомнили скин для Black Ops Cold War, который выглядит фактически аналогично — за исключением другого цвета и иного вида брони на груди. Поэтому в целом сложно сказать, есть ли тут реальное копирование со стороны студий Activision.

Чемпионат.ком

Официально ситуацию ни Activision, ни создатели Deadrop из Midnight Society ещё не комментировали.

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