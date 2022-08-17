Инсайдер намекает на скорый анонс важной игры по «Дюне»

Инсайдер The Snitch в очередной раз намекнул на скорый анонс — на этот раз, судя по намёку, нас ожидает нечто крупное по мотивам «Дюны».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Блогер напрямую редко говорит об утечках, предпочитая лишь намекать на них. Причём чём популярнее становился профиль пользователя, тем больше он пытался заигрывать с аудиторией в своих ребусах. За три месяца деятельности при этом все предсказания «Проныры» сбылись.

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Сейчас основным разработчиком игр по «Дюне» стала Funcom — создатели Age of Conan, Conan Exiles и Dreamfall. В этом году компания уже запустила в ранний доступ 4Х-стратегию Dune: Spice Wars и сейчас ещё работает над выживалкой в стиле Conan Exiles.