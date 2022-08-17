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1 час назад

Наоки Ёсида: сейчас у Final Fantasy трудности с адаптацией к современным трендам

Игромания.руиещё 2

Ранее Наоки Ёсида, продюсер Final Fantasy, рассказал, что команде Final Fantasy XVI пришлось подстраивать игру под новое поколение игроков, в частности, отказавшись от пошаговых боёв. Теперь же он признался, что в настоящий момент серия испытывает трудности с адаптацией к современным трендам.

Продюсер Final Fantasy рассказал о проблемах серии
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Если говорить о том, успешно ли Final Fantasy адаптируется к современным тенденциям в индустрии, то, по моему мнению, в настоящее время серия испытывает трудности.

Сейчас нам поступает много разных просьб и запросов относительно нашего геймдизайна. Честно говоря, было бы невозможно удовлетворить все пожелания в одной игре».
Наоки Ёсида

По мнению Ёсиды, всё, что сейчас могут делать разработчики — это создавать разные проекты и предлагать лучший игровой опыт в любой момент времени. Он также отмечает, что Final Fantasy не гоняется за трендами, а устанавливает их, и повествование Final Fantasy XVI будет это отражать.

А ещё Ёсида не хотел бы останавливаться после Final Fantasy XVI — ему очень нравится делать игры.

«Я из тех людей, которые счастливы, пока у них есть возможность делать игры. Никаких точных планов нет, но я иногда думаю, что хотел бы сделать еще одну MMORPG с нуля, прежде чем умру».
Наоки Ёсида

Игры Final Fantasy медленно, но верно пытаются идти в более современных направлениях. Серия уже насчитывает несколько мобильных гача-игр, в том числе Final Fantasy Brave Exvius и бесплатную королевскую битву Final Fantasy VII: The First. Final Fantasy VII Remake и другие спин-оффы также отходят от традиционного направления оригинала. Запланированное окно релиза Final Fantasy XVI — лето 2023 года на PS5. Осенью стоит ожидать ещё один трейлер игры, в котором будет больше информации о мире, лоре и сюжете.

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