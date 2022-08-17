Продюсер Final Fantasy рассказал о проблемах серии

Ранее Наоки Ёсида, продюсер Final Fantasy, рассказал, что команде Final Fantasy XVI пришлось подстраивать игру под новое поколение игроков, в частности, отказавшись от пошаговых боёв. Теперь же он признался, что в настоящий момент серия испытывает трудности с адаптацией к современным трендам.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

«Если говорить о том, успешно ли Final Fantasy адаптируется к современным тенденциям в индустрии, то, по моему мнению, в настоящее время серия испытывает трудности.

Сейчас нам поступает много разных просьб и запросов относительно нашего геймдизайна. Честно говоря, было бы невозможно удовлетворить все пожелания в одной игре».

Наоки Ёсида

По мнению Ёсиды, всё, что сейчас могут делать разработчики — это создавать разные проекты и предлагать лучший игровой опыт в любой момент времени. Он также отмечает, что Final Fantasy не гоняется за трендами, а устанавливает их, и повествование Final Fantasy XVI будет это отражать.

А ещё Ёсида не хотел бы останавливаться после Final Fantasy XVI — ему очень нравится делать игры.

«Я из тех людей, которые счастливы, пока у них есть возможность делать игры. Никаких точных планов нет, но я иногда думаю, что хотел бы сделать еще одну MMORPG с нуля, прежде чем умру».

Наоки Ёсида