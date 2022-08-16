Цены на видеокарты могут упасть до исторических минимумов

Nvidia, вероятно, готовится к очередному снижению цен на видеокарты RTX 30-й серии. Как сообщает VideoCardz, «тим грин» может снизить стоимость своих видеокарт уже к концу августа. Такие действия станут ответом на текущее состояние рынка.
По слухам, AMD также присоединится к своему конкуренту в снижении рекомендуемой производителем розничной цены для своих видеокарт серии Radeon 7000. Однако MyDrivers заявляет, что Nvidia снизит цены ощутимее AMD.
Стоит отметить, что одним из факторов, способствующих резкому падению цен, является крах криптовалютной индустрии. И поскольку проблемы дефицита больше не затрагивают видеокарты текущего поколения, то накопились огромные запасы, которые нужно реализовать.