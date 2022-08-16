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31 минуту назад

СМИ: цены на видеокарты могут упасть до невероятных минимумов

Игромания.руиещё 1

Nvidia, вероятно, готовится к очередному снижению цен на видеокарты RTX 30-й серии. Как сообщает VideoCardz, «тим грин» может снизить стоимость своих видеокарт уже к концу августа. Такие действия станут ответом на текущее состояние рынка.

Цены на видеокарты могут упасть до исторических минимумов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По слухам, AMD также присоединится к своему конкуренту в снижении рекомендуемой производителем розничной цены для своих видеокарт серии Radeon 7000. Однако MyDrivers заявляет, что Nvidia снизит цены ощутимее AMD.

Стоит отметить, что одним из факторов, способствующих резкому падению цен, является крах криптовалютной индустрии. И поскольку проблемы дефицита больше не затрагивают видеокарты текущего поколения, то накопились огромные запасы, которые нужно реализовать.

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