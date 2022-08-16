Цены на видеокарты могут упасть до исторических минимумов

Nvidia, вероятно, готовится к очередному снижению цен на видеокарты RTX 30-й серии. Как сообщает VideoCardz, «тим грин» может снизить стоимость своих видеокарт уже к концу августа. Такие действия станут ответом на текущее состояние рынка.

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По слухам, AMD также присоединится к своему конкуренту в снижении рекомендуемой производителем розничной цены для своих видеокарт серии Radeon 7000. Однако MyDrivers заявляет, что Nvidia снизит цены ощутимее AMD.