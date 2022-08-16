Deep Silver и Volition представили трейлер новой Saints Row

По сюжету, группа разношёрстых персонажей решает построить свою криминальную империю. Однако просто так никто не собирается отдавать богатства и территорию, поэтому им придётся столкнуться с врагами и вплотную заняться нелегальным бизнесом.Многие задания часто начинают превращаться в серию безумных событий с драками на поездах, погоней на танке, дрифтом по билборду и кражей биотуалета.