В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
55 минут назад

Драки, перестрелки и кража туалета в новом трейлере перезапуска Saints Row

Игромания.ру

Авторы перезапуска Saints Row представили новый сюжетный трейлер проекта, упомянув его завязку и показав приключения героев.

Deep Silver и Volition представили трейлер новой Saints Row
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По сюжету, группа разношёрстых персонажей решает построить свою криминальную империю. Однако просто так никто не собирается отдавать богатства и территорию, поэтому им придётся столкнуться с врагами и вплотную заняться нелегальным бизнесом.Многие задания часто начинают превращаться в серию безумных событий с драками на поездах, погоней на танке, дрифтом по билборду и кражей биотуалета.

Релиз перезапуска состоится уже 23 августа на PlayStation, Xbox и PC — предзагрузка стартует 21 числа, а ещё недавно фанаты обратили внимание на улучшенную графику проекта.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители