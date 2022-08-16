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27 минут назад

Фанаты показали Геральта, Трисс и других героев «Ведьмака» на Unreal Engine 5

Чемпионат.com

Поклонники «Ведьмака» продолжают представлять себе, как может выглядеть следующая часть в серии. В этот раз на канале CG Adventures вышел ролик с персонажами «Ведьмака 4», воссозданными на движке Unreal Engine 5.

Фанаты показали Геральта, Трисс и других героев «Ведьмака» на Unreal Engine 5
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Для их создания автор использовал инструмент Metahuman, который, к сожалению, пока имеет достаточно много ограничений в редакторе персонажей. К примеру, создатель не мог подобрать близкие к оригиналу причёски, губы и брови. И уж тем более — шрамы, которыми запоминается Геральт из Ривии.

Так или иначе, ролик позволяет взглянуть на примерный уровень детализации героев из будущего «Ведьмака», ведь игру разрабатывают как раз на Unreal Engine 5.

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