Фанаты показали Геральта, Трисс и других героев «Ведьмака» на Unreal Engine 5

Поклонники «Ведьмака» продолжают представлять себе, как может выглядеть следующая часть в серии. В этот раз на канале CG Adventures вышел ролик с персонажами «Ведьмака 4», воссозданными на движке Unreal Engine 5.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Для их создания автор использовал инструмент Metahuman, который, к сожалению, пока имеет достаточно много ограничений в редакторе персонажей. К примеру, создатель не мог подобрать близкие к оригиналу причёски, губы и брови. И уж тем более — шрамы, которыми запоминается Геральт из Ривии.