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1 час назад

Вирусы под видом игр Roblox и Brawl Stars научили красть деньги со смартфонов детей

Газета.Ru

Злоумышленники активизировали кибератаки на смартфоны детей, маскируя вирусы под популярные игры Brawl Stars и Roblox. Как сообщили «Газете.Ru» в ИБ-компании «Лаборатория Касперского», в результате несовершеннолетние стали чаще устанавливать вредоносное ПО.

Вирусы под видом Roblox и Brawl Stars научились красть деньги у детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что количество атак под видом Brawl Stars увеличилось в 1,5 раза в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году, а под Roblox — почти в четыре раза.

Вирусы и рекламное ПО маскируется под читы и моды, то есть дополнения к играм. Злоумышленники предлагают скачать отдельное приложение, чтобы якобы улучшить игру.

«Значительная часть аудитории таких приложений — дети и подростки, которые не всегда вовремя могут распознать угрозу. Мошенники вынуждают обманом скачивать вредоносное ПО, чтобы добраться до данных и денег пользователей», — предупредила старший эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Татьяна Шишкова.

Согласно опросу от ИБ-компании среди несовершеннолетних, у 13% детей в последние пару лет был взломан тот или иной аккаунт, а у 11% смартфон оказался заражен вирусом.

Ранее блогер проверил новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A13 на производительность с популярными мобильными играми. Гаджет оснащен процессором Exynos 850.

Игры,Татьяна Шишкова,Лаборатория Касперского,
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