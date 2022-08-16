Утечка: в Xbox Game Pass могут добавить большую игру Ubisoft

Согласно новой утечке, каталог Xbox Game Pass в скором времени пополнит ещё один проект Ubisoft — Immortals Fenyx Rising. Это может произойти 30 августа.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Информацией поделился аккаунт Xbox News. Также упоминание игры заметили в официальном приложении Xbox Game Pass, где она, возможно, появилась раньше времени. Фанаты ожидают, что официальный анонс состоится уже сегодня.

Immortals Fenyx Rising вышла в конце 2020 года на PlayStation, Xbox, PC и Switch. В конце июля этого года один из инсайдеров раскрыл детали сиквела/спин-оффа игры под кодовым названием Oxygen («Кислород»).