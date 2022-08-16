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37 минут назад

Утечка: в Xbox Game Pass могут добавить Immortals Fenyx Rising

Игромания.ру

Согласно новой утечке, каталог Xbox Game Pass в скором времени пополнит ещё один проект Ubisoft — Immortals Fenyx Rising. Это может произойти 30 августа.

Утечка: в Xbox Game Pass могут добавить большую игру Ubisoft
Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Информацией поделился аккаунт Xbox News. Также упоминание игры заметили в официальном приложении Xbox Game Pass, где она, возможно, появилась раньше времени. Фанаты ожидают, что официальный анонс состоится уже сегодня.

Immortals Fenyx Rising вышла в конце 2020 года на PlayStation, Xbox, PC и Switch. В конце июля этого года один из инсайдеров раскрыл детали сиквела/спин-оффа игры под кодовым названием Oxygen («Кислород»).

Возвращаясь к теме Game Pass, напомним, что ранее фанаты заметили упоминание Elden Ring, GTA V и Soul Hackers 2 в списке кандидатов для каталога Xbox Game Pass. Microsoft отметила, что это всего лишь ошибка и уже исправила ситуацию.

Игры,Microsoft,
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