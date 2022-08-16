DOOM запустили на бортовом компьютере трактора

Где только не запускали классический DOOM. Руки энтузиастов добирались и до калькуляторов, и до тестов на беременность. Теперь очередь дошла и до трактора.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Речь идёт о бортовом компьютере модели John Deere, которую сначала взломали, а затем научились запускать культовый шутер. Ответственен за это исследователь безопасности под ником Sick Codes.

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Именно он, совместно с моддером Skelegant, смог включить DOOM на встроенном компьютере трактора John Deere. Результатом своей работы они поделились в рамках конференции Def Con в Лас-Вегасе.