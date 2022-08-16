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1 час назад

Экшен-игра Squirrel with a Gun про белку с пистолетом обзавелась полноценным трейлером

Газета.Ru

Разработчик игры про белку с пистолетом Squirrel with a Gun Даниэль Деэнтремо опубликовал полноценный трейлер своего проекта. Видеоролик выложен на платформе YouTube.

У игры про бешеную белку с пистолетом появился официальный трейлер
Фото: SteamSteam

В ролике белка сражается с агентами в одинаковых костюмах, терроризирует местных жителей и стреляет из пистолета и пистолета-пулемета. Также главный герой будет решать головоломки, чтобы продвинуться по сюжету.

Squirrel with a Gun пока не имеет даты релиза, но автор проекта предлагает уже сейчас добавить игру в «вишлист» Steam. Несмотря на крайне скудную информацию об игре, она уже стала мемом среди игрового сообщества.

«Эта игра в одиночку изменит весь мир компьютерных игр навсегда», — пишет комментатор с никнеймом Vailskibum94. «Это именно та игра, которая была всем нам нужна», — соглашается другой пользователь. «Игре нужен мультиплеер! Представляете, как будет весело играть с друзьями», — говорится в одном из комментариев.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что в Steam вышла игра стоимостью 87 тыс. руб. Это новый шутер от первого лица под названием Action: Vengeance.

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