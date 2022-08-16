У игры про бешеную белку с пистолетом появился официальный трейлер

Разработчик игры про белку с пистолетом Squirrel with a Gun Даниэль Деэнтремо опубликовал полноценный трейлер своего проекта. Видеоролик выложен на платформе YouTube.

Фото: Steam Steam

В ролике белка сражается с агентами в одинаковых костюмах, терроризирует местных жителей и стреляет из пистолета и пистолета-пулемета. Также главный герой будет решать головоломки, чтобы продвинуться по сюжету.

Squirrel with a Gun пока не имеет даты релиза, но автор проекта предлагает уже сейчас добавить игру в «вишлист» Steam. Несмотря на крайне скудную информацию об игре, она уже стала мемом среди игрового сообщества.

«Эта игра в одиночку изменит весь мир компьютерных игр навсегда», — пишет комментатор с никнеймом Vailskibum94. «Это именно та игра, которая была всем нам нужна», — соглашается другой пользователь. «Игре нужен мультиплеер! Представляете, как будет весело играть с друзьями», — говорится в одном из комментариев.