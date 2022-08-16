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25 минут назад

Проклятый лютокабан добрался до мира MMORPG Albion Online

MMO13

Жуть и ужас нависли над миром MMORPG Albion Online ведь там поселился опасный «Проклятый лютокабан», которого можно заполучить. Сие творение разработчиков из Sandbox Interactive является первоклассным обликом для обычного Лютокабана с соответствующими эффектами вроде рычания и других анимаций.

Проклятый лютокабан добрался до мира MMORPG Albion Online
Фото: MMO13MMO13

Данная оболочка находится во внутриигровом магазине игры, и при ее получении, «Проклятый лютокабан» станет доступен для всех персонажей на аккаунте. Ниже представлена картинка с вышеописанным жутким монстром:

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