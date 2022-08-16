Проклятый лютокабан добрался до мира MMORPG Albion Online

Жуть и ужас нависли над миром MMORPG Albion Online ведь там поселился опасный «Проклятый лютокабан», которого можно заполучить. Сие творение разработчиков из Sandbox Interactive является первоклассным обликом для обычного Лютокабана с соответствующими эффектами вроде рычания и других анимаций.