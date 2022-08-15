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1 час назад

Take-Two выпустит новую игру по «Властелину колец»

Чемпионат.com

Take-Two объявила, что её подразделение Private Division заключило партнёрство с Weta Workshop, благодаря которому компания смогла взяться за разработку новой игры во вселенной «Властелина колец».

Издатель GTA 5 выпустит новую игру по «Властелину колец»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

К сожалению, вообще никаких подробностей сейчас компании не готовы раскрыть. Релиз ожидается в 2024 финансовом году, то есть с 1 апреля 2023-го по 31 марта 2024-го.

Большими играми по вселенной Джона Толкина в основном занимались два крупных издателя. По 2009 год над ними работала Electronic Arts. Наиболее известной стала стратегия в реальном времени Battle for the Middle-earth, но и игровые адаптации фильмов понравились многим.

После за развитие видеоигр взялась Warner Bros. — правда, она сделала лишь две игры: Middle-earth: Shadow of Mordor и Middle-earth: Shadow of War. Обе показали отличные продажи, но на третью игру издатель не решился, отдав студии Monolith создание проекта про Чудо-женщину по комиксам DC.

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