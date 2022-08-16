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1 час назад

В каталог PS Plus Extra добавили 12 новых игр

Чемпионат.comиещё 1

Sony обновила каталог PS Plus Extra, куда добавила сразу 12 новых игр. Они уже доступны для загрузки подписчикам.

В каталог PS Plus Extra добавили 12 новых игр
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
  • Yakuza 0
  • Yakuza Kiwami
  • Yakuza Kiwami 2
  • Bugsnax
  • Dead by Daylight
  • Metro Exodus
  • Ghost Recon Wildlands
  • Trials of Mana
  • Everspace
  • Monopoly Plus
  • Monopoly Madness
  • UNO.

В российском магазине PlayStation новые уровни PS Plus, PS Plus Extra и PS Plus Deluxe, не работают даже спустя два месяца после старта в остальном мире. Большинство пользователей из России приобретают подписку в Турции, но также она доступна в США, Польше, Великобритании и других странах.

До конца года в каталог PS Plus добавят оставшиеся части Yakuza: третью, четвёртую, пятую и шестую. А седьмую с подзаголовком Like a Dragon сейчас раздают по базовому PS Plus даже в России.

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