В каталог PS Plus Extra добавили 12 новых игр

Sony обновила каталог PS Plus Extra, куда добавила сразу 12 новых игр. Они уже доступны для загрузки подписчикам.

В российском магазине PlayStation новые уровни PS Plus, PS Plus Extra и PS Plus Deluxe, не работают даже спустя два месяца после старта в остальном мире. Большинство пользователей из России приобретают подписку в Турции, но также она доступна в США, Польше, Великобритании и других странах.