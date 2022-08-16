В каталог PS Plus Extra добавили 12 новых игр

Sony обновила каталог PS Plus Extra, куда добавила сразу 12 новых игр. Они уже доступны для загрузки подписчикам.
В российском магазине PlayStation новые уровни PS Plus, PS Plus Extra и PS Plus Deluxe, не работают даже спустя два месяца после старта в остальном мире. Большинство пользователей из России приобретают подписку в Турции, но также она доступна в США, Польше, Великобритании и других странах.
До конца года в каталог PS Plus добавят оставшиеся части Yakuza: третью, четвёртую, пятую и шестую. А седьмую с подзаголовком Like a Dragon сейчас раздают по базовому PS Plus даже в России.