В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Модом из «Человека-паука» убрали ЛГБТ-флаг. Спустя сутки работу удалили, а автора забанили

Чемпионат.com

Одной из первых модификаций для ПК-версии «Человека-паука» стала работа с заменой ЛГБТ-флага на обычный американский флаг. Однако мод вызвал бурную реакцию — кому-то он очень понравился, тогда как другие негативно встретили работу.

Игрока наказали за попытку удалить ЛГБТ-флаги из "Человека-Паука"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Вскоре в ситуацию вмешались администраторы площадки Nexus Mods, которые не только удалили модификацию, но ещё и заблокировали её автора. При этом никаких комментариев представители сайта не дали.

Чемпионат.ком

В веб-архиве можно открыть страницу мода, где также сохранили первые комментарии. Многие благодарили энтузиаста за работу, отмечая, что это была чуть ли не единственная причина, почему человек ещё не купил ПК-версию игры.

«Человек-паук» вышел на PS4 в 2018 году, на PS5 — в 2020 году, а на ПК — в 2022 году. Игра показала хороший старт, но не смогла превзойти результаты God of War для ПК.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители