Игрока наказали за попытку удалить ЛГБТ-флаги из "Человека-Паука"

Одной из первых модификаций для ПК-версии «Человека-паука» стала работа с заменой ЛГБТ-флага на обычный американский флаг. Однако мод вызвал бурную реакцию — кому-то он очень понравился, тогда как другие негативно встретили работу.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Вскоре в ситуацию вмешались администраторы площадки Nexus Mods, которые не только удалили модификацию, но ещё и заблокировали её автора. При этом никаких комментариев представители сайта не дали.

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В веб-архиве можно открыть страницу мода, где также сохранили первые комментарии. Многие благодарили энтузиаста за работу, отмечая, что это была чуть ли не единственная причина, почему человек ещё не купил ПК-версию игры.