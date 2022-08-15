Фанаты обратили внимания на улучшения в графике новой Saints Row

Первым ситуацию прокомментировал пользователь Reddit под ником _elijah_ace_, который удивился, что многие игроки пропустили данный момент. По его мнению, разница в результате оказалась довольно впечатляющий — для сравнения он выложил скриншот с двумя версиями.Другие пользователи отметили, что разработчики явно поправили чёткость изображения и освещение сцены, положительно повлияв на ситуацию в целом.