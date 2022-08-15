Фанаты обратили внимания на улучшения в графике новой Saints Row

Фанаты обратили внимание на улучшенную визуальную составляющую в последних показах перезапуска Saints Row.
Первым ситуацию прокомментировал пользователь Reddit под ником _elijah_ace_, который удивился, что многие игроки пропустили данный момент. По его мнению, разница в результате оказалась довольно впечатляющий — для сравнения он выложил скриншот с двумя версиями.Другие пользователи отметили, что разработчики явно поправили чёткость изображения и освещение сцены, положительно повлияв на ситуацию в целом.
Авторы смогли достичь повышенного уровня качества благодаря переносу игры, который состоялся ещё в ноябре 2021 год — задержка составила полгода.
Недавно, кстати, стало известно, что размер игры на PS5 составит 53,5 ГБ, тогда как на PS4 — 60,4 ГБ. Предзагрузка стартует 21 августа, а полноценный релиз Saints Row состоится 23 августа на PlayStation, Xbox и PC.