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2 часа назад

Фанаты обратили внимания на улучшения в графике новой Saints Row

Игромания.ру

Фанаты обратили внимание на улучшенную визуальную составляющую в последних показах перезапуска Saints Row.

Фанаты обратили внимания на улучшения в графике новой Saints Row
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Первым ситуацию прокомментировал пользователь Reddit под ником _elijah_ace_, который удивился, что многие игроки пропустили данный момент. По его мнению, разница в результате оказалась довольно впечатляющий — для сравнения он выложил скриншот с двумя версиями.Другие пользователи отметили, что разработчики явно поправили чёткость изображения и освещение сцены, положительно повлияв на ситуацию в целом.

Авторы смогли достичь повышенного уровня качества благодаря переносу игры, который состоялся ещё в ноябре 2021 год — задержка составила полгода.

Недавно, кстати, стало известно, что размер игры на PS5 составит 53,5 ГБ, тогда как на PS4 — 60,4 ГБ. Предзагрузка стартует 21 августа, а полноценный релиз Saints Row состоится 23 августа на PlayStation, Xbox и PC.

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