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1 час назад

В легендарную Half-Life на днях сыграло рекордное число людей

Чемпионат.com

Оригинальная Half-Life, вышедшая в далёком 1998 году, недавно побила рекорд онлайна в Steam. 14 августа в игру зашло 12 280 игроков — это наивысший результат в истории шутера. Прошлый рекорд установили в январе 2020 года — 6022 человека, но тогда в проект можно было поиграть полностью бесплатно на протяжении недели.

В первой Half-Life установили новый рекорд
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

И если прошлый рекорд установили благодаря свободному доступу, то нынешний лучший результат был достигнут исключительно фанатами Half-Life. 14 августа поклонники легендарной игры объединились во флешмобе #RememberFreeman и все вместе запустили культовый проект, поиграв примерно 30 минут.

Таким образом фанаты хотели показать, что комьюнити Half-Life всё ещё большое и очень активное — так что у потенциальной третьей части всё ещё огромный коммерческий потенциал.

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