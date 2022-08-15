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1 час назад

«Человек-паук» стал вторым популярным PC-релизом Sony в Steam после God of War

Игромания.ру

Ремастер «Человека-паука» 2018 года для PC стал вторым по популярности релизом Sony в Steam после God of War 2018 года.На момент написания новости пиковый онлайн «Человека-паука» превышает 66 тыс человек. Напомним, что спустя всего полтора часа после релиза, который состоялся 12 августа, в проект играло более 50 тыс человек.

«Человек-паук» для ПК идет на рекорд
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Первое место по пиковому онлайну пока принадлежит God of War — в него сыграло свыше 73 тыс человек. God of War — 73,529 человек. «Человек-паук» — 66,436 человек. Horizon Zero Dawn — 56,557 человек. Days Gone — 27,450 человек.

Ремастер «Человека-паука» на PC доступен в Steam и EGS. Напомним, что в ближайшем будущем ожидаются PC-релизы ремейка The Last of Us, «Человека-паука: Майлз Моралес» (заявлен на осень 2022 года) и сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection (релиз на PC в этом году, есть предположение, что это 19 октября).

Кстати, недавно на сайте PlayStation появился новый раздел, посвящённый PC-релизам проектов внутренних студий Sony.

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