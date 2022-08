«Человек-паук» для ПК идет на рекорд

Первое место по пиковому онлайну пока принадлежит God of War — в него сыграло свыше 73 тыс человек. God of War — 73,529 человек. «Человек-паук» — 66,436 человек. Horizon Zero Dawn — 56,557 человек. Days Gone — 27,450 человек.

Ремастер «Человека-паука» на PC доступен в Steam и EGS. Напомним, что в ближайшем будущем ожидаются PC-релизы ремейка The Last of Us, «Человека-паука: Майлз Моралес» (заявлен на осень 2022 года) и сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection (релиз на PC в этом году, есть предположение, что это 19 октября).