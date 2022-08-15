Премьер-министр Мишустин рассказал, какими должны быть компьютерные игры

Компьютерные игры должны быть интеллектуальными, а не только для развлечения. Такое мнение выразил премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения IТ-парка "Якутск", резидентами которого являются в том числе и разработчики отечественных игр для мобильных устройств.

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"Главное, чтобы игры были интеллектуальными, а не только для развлечения, чтобы ребята чему-то учились, приобретали новые предметные знания и упражнялись в технических науках", - сказал премьер.

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Главе кабмина рассказали о двух разработанных якутскими программистами играх для мобильных телефонов - головоломке Beyond Dark Tales и казуальной игре Stone Miner. Последняя в декабре 2021 года попала в топ самых скачиваемых игр и удерживала эту позицию в течение нескольких месяцев. Беседуя с разработчиками этих игр, Мишустин спросил у одного из них, чему учит его игра. Тот признался, что она достаточно проста и ее задача - развлечение.

"Очень важно, чтобы мы сами были внутренними цензорами (при разработке игр - прим. ТАСС). Понимаю, что тяжело конкурировать на рынке с другими разработчиками, но важно, чтобы здесь (в играх - прим. ТАСС) оставались базовые человеческие ценности, чтобы для детей были заложены новые знания в предметной области, знания об отношении к людям, природе и производству", - сказал премьер.

Мишустину также сообщили, что сотрудники IТ-парка перешли на отечественное программное обеспечение, и глава кабмина поинтересовался у одного из них, есть ли с этим какие-то сложности. Сотрудник парка признался, что проблем практически нет благодаря использованию открытых систем.

"Будущее за открытыми системами", - согласился Мишустин, добавив, что "они более безопасны, открытый код позволяет дорабатывать программное обеспечение сообществом, это прозрачная система".

Цифровая трансформация Якутии

Министр цифрового развития Якутии Анатолий Семенов доложил премьеру о программе цифровой трансформации региона, которая в том числе предполагает устранение цифрового неравенства и проведение интернета в самые отдаленные районы региона. По словам министра, сейчас стоимость интернет-доступа в сотни раз различается в разных районах республики, а новая программа призвана сократить этот ценовой разрыв.