В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
46 минут назад

Sony делает свой лаунчер PlayStation на ПК. Его упоминания нашли в «Человеке-пауке»

Чемпионат.comиещё 1

В файлах ПК-версии «Человека-паука» находят всё больше интересного: теперь энтузиасты откопали упоминания собственного лаунчера PlayStation для ПК. Это вдобавок к тому, что ранее были найдены строчки про соединение игры с учётной записью PSN.

Sony делает свой магазин PlayStation для ПК
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Скорее всего, Sony планирует ввести стандартный клиент вроде Origin или Ubisoft Connect, который запускается при каждом воспроизведении игры и работает на фоне. Таким образом компания может прилично поднять число пользователей PSN, а после релиза сетевых игр будет куда проще играть с разных платформ.

Вряд ли Sony станут продавать свои игры исключительно через собственный магазин, но один им преимущество потенциального PlayStation Store на ПК может быть ряд плюшек — например, купив игру на ПК или PlayStation ты получаешь копию для второй платформы бесплатно. Сама Sony уже намекала на такое.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители