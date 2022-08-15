EA сокращает количество игр в подписке

EA объявила, что 3 октября удалит из подписки EA Play сразу 10 игр — причём все они от Codemasters. Возможно, тогда же игры могут полностью снять с продаж. Речь идёт о следующих проектах:

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

DiRT 4 (консоли и ПК)

DiRT Rally (консоли и ПК)

Operation Flashpoint: Dragon Rising (ПК)

Overlord (ПК)

Overlord: Fellowship of Evil (ПК)

Overlord: Raising Hell (ПК)

Overlord 2 (ПК)

Project Cars (ПК)

Rise of Argonauts (ПК)

Toybox Turbos (ПК).

Подписчики Xbox Game Pass Ultimate на Xbox и пользователи PC Game Pass на ПК также имеют доступ к подписке EA Play, поэтому удаление игр из библиотеки касается и их.