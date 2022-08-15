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42 минуты назад

EA уберёт 10 игр Codemasters из подписок

Чемпионат.com

EA объявила, что 3 октября удалит из подписки EA Play сразу 10 игр — причём все они от Codemasters. Возможно, тогда же игры могут полностью снять с продаж. Речь идёт о следующих проектах:

EA сокращает количество игр в подписке
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
  • DiRT 4 (консоли и ПК)
  • DiRT Rally (консоли и ПК)
  • Operation Flashpoint: Dragon Rising (ПК)
  • Overlord (ПК)
  • Overlord: Fellowship of Evil (ПК)
  • Overlord: Raising Hell (ПК)
  • Overlord 2 (ПК)
  • Project Cars (ПК)
  • Rise of Argonauts (ПК)
  • Toybox Turbos (ПК).

Подписчики Xbox Game Pass Ultimate на Xbox и пользователи PC Game Pass на ПК также имеют доступ к подписке EA Play, поэтому удаление игр из библиотеки касается и их.

Поскольку EA владеет Codemasters, то удаление из подписок означает окончание каких-то лицензий. Именно поэтому, вероятно, игры вдобавок и снимут с продаж в том же Steam.

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