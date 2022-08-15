EA сокращает количество игр в подписке

EA объявила, что 3 октября удалит из подписки EA Play сразу 10 игр — причём все они от Codemasters. Возможно, тогда же игры могут полностью снять с продаж. Речь идёт о следующих проектах:
Подписчики Xbox Game Pass Ultimate на Xbox и пользователи PC Game Pass на ПК также имеют доступ к подписке EA Play, поэтому удаление игр из библиотеки касается и их.
Поскольку EA владеет Codemasters, то удаление из подписок означает окончание каких-то лицензий. Именно поэтому, вероятно, игры вдобавок и снимут с продаж в том же Steam.