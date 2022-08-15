Xbox One проиграла PS4 с разгромным счетом

Консольная война прошлого поколения закончилась не в сторону Microsoft — общий тираж Xbox One оказался в два раза меньше общего тиража PlayStation 4.

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В мае стало известно, что поставки PS4 по всему миру составили 117,2 млн устройств. Таким образом, можно сказать, что общий тираж проданных Xbox One — в районе 50-60 млн устройств. Microsoft уверена, что PlayStation продолжит лидировать и в этом поколении.

Информация о продажах Xbox поступила из документов, отправленных в Административный совет по экономической защите Бразилии (CADE), где недавно начался процесс проверки сделки между Microsoft и Activision Blizzard местными регуляторами.

Напомним, что сделка по слиянию между Microsoft и Activision Blizzard должна завершиться к концу июня 2023 года. Она оценивается в 68,7 млрд долларов.