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5 часов назад

На Amazon появилась страница новой игры по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге»

Чемпионат.comиещё 2

На сайте японского Amazon обнаружили неизвестную игру по мультсериалу «Аватар» — Avatar The Last Airbender: Quest for Balance. Издателем проекта выступает GameMill Entertainment, которая уже не в первый раз занимается выпуском игр по лицензиям, включая недавние Nickelodeon All-Star Brawl и Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues.

На Amazon появилась страница новой игры по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Игра должна выйти уже 8 ноября на PlayStation 4 и PlayStation 5, однако какие-либо детали адаптации пока не уточняются. Судя по всему, это та самая ролевая игра, о которой сообщал фанатский портал Avatar News. Если верить изданию, то в разработке также находится и MMORPG по вселенной «Аватара».

«Аватар: Легенда об Аанге» — мультсериал, действие которого происходит в вымышленном мире с азиатской культурой, где некоторые люди способны управлять четырьмя природными стихиями. В центре сюжета — приключения 12-летнего мага воздуха Аанга и его друзей. Они должны победить хозяина огня, положив конец столетней войне

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