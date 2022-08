На Amazon появилась страница новой игры по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге»

На сайте японского Amazon обнаружили неизвестную игру по мультсериалу «Аватар» — Avatar The Last Airbender: Quest for Balance. Издателем проекта выступает GameMill Entertainment, которая уже не в первый раз занимается выпуском игр по лицензиям, включая недавние Nickelodeon All-Star Brawl и Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues.