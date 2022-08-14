Утёк постер с Одином из God of War: Ragnarok

Sony Santa Monica не торопится делиться подробностями God of War: Ragnarok, но энтузиасты смогли достать рисунок с Одином — предводителем асов и отцом Тора.

Роль Одина в грядущей God of War: Ragnarok неизвестна, но предполагается, что он выступит основным злодеем или главным противником Кратоса. При этом разработчики вряд ли станут вдаваться в сюжетные детали, ограничившись противостоянием героев с Тором и Фреей.