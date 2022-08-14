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14 августа

Утёк постер с Одином из God of War: Ragnarok

Чемпионат.comиещё 2

Sony Santa Monica не торопится делиться подробностями God of War: Ragnarok, но энтузиасты смогли достать рисунок с Одином — предводителем асов и отцом Тора.

Утёк постер с Одином из God of War: Ragnarok
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Роль Одина в грядущей God of War: Ragnarok неизвестна, но предполагается, что он выступит основным злодеем или главным противником Кратоса. При этом разработчики вряд ли станут вдаваться в сюжетные детали, ограничившись противостоянием героев с Тором и Фреей.

God of War: Ragnarok выходит 9 ноября на PS5 и PS4. В индустрии ожидают огромный ажиотаж вокруг «Рагнарёка», поэтому многие разработчики и издатели не хотят соревноваться с хитом PlayStation и откладывают свои релизы на следующий год — по слухам, одной из жертв стала и «Хогвартс: Наследние».

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