Стример Finargot раскрыл следующего героя Dota 2

Стример Дмитрий Finargot Плюснин сообщил, что в Dota 2 может появиться ещё один играбельный персонаж из аниме «DOTA: Кровь Дракона» — это дочь Селемины и Инвокера, которую зовут Филомина.

В одной из сюжетных веток сериала, посвященного игре от Valve, Инвокер пытался спасти Филомину от множества проблем, создав для неё отдельную вселенную. В третьем сезоне Dragon's Blood, который вышел сегодня, повзрослевшей девушке отводится слишком много экранного времени — возможно, это связано с тем, что именно Filomena будет добавлена в Dota 2 в одном из следующим патчей.