В Epic Games Store раздают суровый симулятор готовки еды на колёсах

Сегодня четверг — это значит, что игроков ждёт новая раздача в Epic Games Store. В этот раз геймеров порадуют Cook, Serve, Delicious! 3?! — игрой в жанре симулятора готовки еды в экстремальных условиях. Готовить придётся прямо на колёсах, ведь вокруг крайне опасный мир, где царят войны и разруха. Геймерам предстоит создавать более сотни блюд на протяжении 380 уровней, постепенно прокачивая свою собственную кухню в автомобиле. Готовить можно в том числе и в локальном кооперативе с другом.