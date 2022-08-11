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18 минут назад

В Epic Games Store раздают суровый симулятор готовки еды на колёсах

Чемпионат.comиещё 2

Сегодня четверг — это значит, что игроков ждёт новая раздача в Epic Games Store. В этот раз геймеров порадуют Cook, Serve, Delicious! 3?! — игрой в жанре симулятора готовки еды в экстремальных условиях. Готовить придётся прямо на колёсах, ведь вокруг крайне опасный мир, где царят войны и разруха. Геймерам предстоит создавать более сотни блюд на протяжении 380 уровней, постепенно прокачивая свою собственную кухню в автомобиле. Готовить можно в том числе и в локальном кооперативе с другом.

В Epic Games Store раздают суровый симулятор готовки еды на колёсах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В Steam у игры 95% положительных отзывов на основе 1300 обзоров. Пользователи хвалят проект за обилие контента и шутят над тем, что Cook, Serve, Delicious! 3?! заставляет испытывать настоящий стресс.

Забрать игру можно до 18:00 мск 18 августа. На следующей неделе раздадут Rumbleverse™ — Boom Boxer Content Pack — эксклюзивный пакет Boom Boxer, эксклюзивный фон и край карты и 120-минутный усилитель геймплея Fame для бесплатной королевской битвы Rumbleverse.

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