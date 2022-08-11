В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Видеокарту Intel Arc A750 сравнили с RTX 3060 и проверили в самых тяжёлых играх

Чемпионат.com

Intel выпустила новый ролик, посвящённый видеокарте Arc A750. В этот раз её вновь сравнили с конкурентом в лице GeForce RTX 3060 в самых разных играх: от F1 22 до Battlefield 2042, Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077, поддерживающих технологии DirectX 12 и Vulcan.

Видеокарту Intel Arc A750 сравнили с RTX 3060 в самых тяжёлых играх
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

При разрешении 1080р (1920х1080 пикселей) на ультра-настройках Arc A750 в среднем оказалась на 3–5% мощнее RTX 3060. Однако в некоторых играх, включая Warzone и Dolmen, чип от NVIDIA вышел победителем.

Чемпионат.ком

При разрешении 1440р (2560х1440 пикселей) результаты оказались схожими. RTX 3060 также вырвалась вперёд в Dolmen, однако заметно уступила в Warframe и F1 21.

Примечательно, что Intel не показала тестов в играх с поддержкой DirectX 11 — вполне возможно, компания ещё не успела оптимизировать видеокарту под более старую технологию.

Чемпионат.ком

Intel Arc A750 поступит в продажу до конца 2022 года. Компания до сих пор не представила полную линейку и не объявила точных характеристик видеокарт.

Игры,Intel,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители