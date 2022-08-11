Apex Legends установила рекорд

Создали Apex Legends объявили о том, что игра установила новый персональный рекорд по количеству одновременных игроков в Steam за всё время. 10 августа пиковый онлайн шутера составил более 510 тыс человек.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, что 9 августа в Apex Legends стартовал четырнадцатый сезон «Преследование», добавивший в игру новую легенду Вэнтедж и обновлённую карту «Каньон Кингс». Похоже, что возросший интерес игроков связан именно с этим событием.