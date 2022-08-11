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1 час назад

Apex Legends установила новый рекорд по пиковому онлайну в Steam

Игромания.ру

Создали Apex Legends объявили о том, что игра установила новый персональный рекорд по количеству одновременных игроков в Steam за всё время. 10 августа пиковый онлайн шутера составил более 510 тыс человек.

Apex Legends установила рекорд
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что 9 августа в Apex Legends стартовал четырнадцатый сезон «Преследование», добавивший в игру новую легенду Вэнтедж и обновлённую карту «Каньон Кингс». Похоже, что возросший интерес игроков связан именно с этим событием.

Предыдущий пиковый онлайн фиксировали в мае этого года, после старта тринадцатого сезона — тогда он составил 412,556 геймеров. На момент публикации новости в Apex Legends играют 289,424 человек.

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