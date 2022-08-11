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1 час назад

Разработчик движка для шутеров Unity построит интерфейс для разведки Пентагона

Газета.Ru

Компания-разработчик программного обеспечения для видеоигр-шутеров Unity Software Inc. подписала крупный контракт на поставку своей технологии цифрового моделирования для создания 3D-интерфейса военной разведки. Об этом сообщает Bloomberg.

Разработчик игрового движка Unity построит интерфейс для разведки Пентагона
Фото: Газета.руГазета.ру

По словам старшего вице-президента Unity Марка Уиттена, компания совместно с CACI International Inc. «поможет правительству определить человеко-машинные интерфейсы или HMI для аэрокосмических приложений и не только».

«Эти приложения требуют интерактивного, надежного взаимодействия с пользователем, очень похожего на игры», — пояснил Уиттен.

Он добавил, что с помощью движка Unity моделировать реальность могут не только военные, но и производители автомобилей, дизайнеры заводов и застройщики. Недавно компания помогла клиентам визуализировать и изучить движения людей в симуляции аэропорта Гонконга.

Ранее сообщалось, что солдаты армии США завершили цикл интенсивных испытаний боевых многофункциональных очков дополненной реальности корпорации Microsoft.

Очки представляют из себя «головной дисплей», на который проецируется карта местности, указания командиров и другая информация, такая как изображение тепловизора.

Солдаты 70-й армии в течение трех недель носили очки, разыгрывая три 72-часовых сценария, включая движение к противнику, атаку и оборону.

Кроме того, подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил использовать игровой искусственный интеллект для нужд армии РФ.

ИИ будет задействован при построении реальных боевых стратегий и создании военных симуляторов, которые используются для обучения военных.

Кроме того, с помощью систем игр, интегрированных с ИИ, планируется более эффективно тестировать и оптимизировать военные планы, а также выявлять их слабые места.

Игры,Роскомнадзор,Microsoft,Пентагон,
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