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50 минут назад

Хаос и криминал в новом геймплейном трейлере перезапуска Saints Row

Игромания.ру

Авторы перезапуска Saints Row представили новый геймплейный трейлер, полный хаотичных и безумных моментов.

"Хаос и криминал" - вышел новый ролик по Saints Row
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В ролике напомнили про основные особенности проекта, среди которых есть местные банды — с ними предстоит сражаться героям на пути к вершине криминального успеха. Некоторые враги предпочитают лобовой подход, тогда как другие используют преимущества технологий.

Игроку помогает своя собственная команда, каждый участник которой занимается чем-то полезным — один поможет с инвестициями, тогда как другой может вовремя увезти героя с места преступления на быстрой машине.

Кроме того, придётся развивать собственную базу, прокачивая её — кастомизация, кстати, доступна и для героя. Ещё можно расширять свою империю с помощью приобретения бизнеса, техники и так далее.

Релиз перезапуска Saints Row состоится на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC уже 23 августа.

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