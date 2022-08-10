"Хаос и криминал" - вышел новый ролик по Saints Row

Авторы перезапуска Saints Row представили новый геймплейный трейлер, полный хаотичных и безумных моментов.

В ролике напомнили про основные особенности проекта, среди которых есть местные банды — с ними предстоит сражаться героям на пути к вершине криминального успеха. Некоторые враги предпочитают лобовой подход, тогда как другие используют преимущества технологий.

Игроку помогает своя собственная команда, каждый участник которой занимается чем-то полезным — один поможет с инвестициями, тогда как другой может вовремя увезти героя с места преступления на быстрой машине.

Кроме того, придётся развивать собственную базу, прокачивая её — кастомизация, кстати, доступна и для героя. Ещё можно расширять свою империю с помощью приобретения бизнеса, техники и так далее.